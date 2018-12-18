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CHP'nin Adana belediye başkan adayı kim 2019?

CHP Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu son dakika gelişmesi yaşandı. CHP'de bugün Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. PM'de CHP'nin Adana belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu çok sayıda belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor. CHP Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı son dakika belli olduğu iddia edildi. Peki CHP Adana belediye başkan adayı 2019 kim oldu? İşte CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayının ismi...

18 Aralık 2018 Salı 13:15
CHP'nin Adana belediye başkan adayı kim 2019?

CHP Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu son dakika gelişmesi yaşandı. CHP'de bugün Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. PM'de CHP'nin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu çok sayıda belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor. CHP Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı son dakika belli olduğu iddia edildi. Peki CHP Adana belediye başkan adayı 2019 kim oldu? İşte CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayının ismi...

AK Parti’nin 2019 yerel seçimlere girecek adayların neredeyse tamamına yakını belli oldu. AK Parti’nin adayları sahaya inip çalışmalarına başlarken, CHP’de ise başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde adayların belirlenmesini bırak, bu ilerde belediye bakan adayları kim olacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp CHP’nin adayını destekleme kararı almasıyla birlikte gözler CHP’nin büyük şehir adayının kim olacağına çevrildi. CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayının Zeydan Karalar'ın ismi geçiyor.

CHP Adana ilçe belediye başkan adayları 2019 Adana CHP adayı

2014 Adana yerel seçim sonuçları

MHP adayı Hüseyen Sözlü % 33.6 

AK Parti adayı Abdullah Torun % 32

CHP adayı Yıldıray Arıkan % 25

HDP adayı Ayhan Bilgen % 7.3

Aladağ 2014 yerel seçim sonuçarı

AK Parti % 44

MHP % 39

CHP % 14

Ceyhan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 27

CHP % 21

MHP % 21

DP % 17

HDP % 9

Çukurova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 43

MHP % 28

AK Parti % 22

Kozan 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 48

AK Parti % 42

CHP % 7

Pozantı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 37

AK Parti % 35

CHP % 24

Seyhan 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 31

AK Parti % 26

MHP % 24

HDP % 14

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:15
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. CHP Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı kim 2019?
  7. chp adana belediye başkan adayları 2019
  8. chp adana ilçe belediye başkan adayları

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