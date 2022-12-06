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Gündem CHP'nin ABD'li danışmanı Rifkin’in, Rockefeller ailesinden fonlandığı ortaya çıktı! Bakalım buna CHP ne cevap verecek?
Gündem

CHP'nin ABD'li danışmanı Rifkin’in, Rockefeller ailesinden fonlandığı ortaya çıktı! Bakalım buna CHP ne cevap verecek?

ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin'in Rockefeller ailesine ait kuruluşlardan çeşitli tarihlerde para desteği aldığı belgelendi. Siyonist para baronu olarak adlandırılan Rockefeller ailesinden 3 farklı kuruluş eliyle 2 yıl içerisinde 330 bin dolarlık parasal destek aldığı ortaya çıktı. Şimdi CHP’nin bundan haberi olup olmadığı merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 18:43:00 - 2022-12-06 18:47:04
CHP'nin ABD'li danışmanı Rifkin’in, Rockefeller ailesinden fonlandığı ortaya çıktı! Bakalım buna CHP ne cevap verecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programında iftiharla tanıttığı ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin'in Rockefeller ailesine ait kuruluşlardan çeşitli tarihlerde para desteği aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması"nda Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olarak açıklanan Jeremy Rifkin'in bağlantıları da ortaya çıkmaya başladı.

CHP'nin programında Türkiye'yi kurtaracak adam gibi sunulan, ancak yaptığı İngilizce konuşmanın içeriği salonda bulunanlar tarafından bile anlaşılamayan Rifkin'in Rockfeller ailesi tarafından para aldığı ortaya çıktı.

'FOET' ÜZERİNDEN PARA AKIŞI

CHP'nin etkinliğine ABD'den telekonferans yoluyla bağlanan Jeremy Rifkin, operasyonlarını Ekonomik Eğilimler Vakfı (The Foundation on Economic Trends-FOET) üzerinden yürütüyor. FOET Kurucu Başkanı Rifkin, danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra sponsorluklarla maddi kaynak ediniyor.

 Jeremy Rifkin'e ait Ekonomik Eğilimler Vakfı'nın resmi internet sitesi "www.foet.org" sitesindeki "Bağışlar" bölümünde, Rifkin'e mâli kaynak sağlayan kuruluşlar listeleniyor.

ROCKEFELLER AİLESİ FONLAMIŞ

FOET'e bağış yapan kuruluşlar arasında 3 kuruluş dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük servetine sahip olan ve "siyonist para baronları" olarak adlandırılan Rockefeller ailesinin, Jeremy Rifkin'e 3 farklı kuruluş eliyle 2 yıl içerisinde 330 bin dolarlık parasal destek sağladığı görülüyor.

Rifkin'e bağış paralarının Rockefeller Kardeşler Fonu (Rockefeller Brothers Fund), Rockefeller Aile Fonu (Rockefeller Family Fund) ve Rockefeller Philanthropy Advisors üzerinden aktarıldığı kaydedildi.

Rockefeller ailesinin Rifkin'e ait FOET'e para desteği şöyle listeleniyor:

Rockefeller Kardeşler Fonu: 30 bin dolar

Rockefeller Aile Fonu: 265 bin dolar 

Rockefeller Philanthropy Advisors: 35 bin dolar

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