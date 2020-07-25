  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı

Delegeler 44 sandıkta oy kullanıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-25 17:21:44 -
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı

ANKARA (AA) - CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemine geçildi.

Bilkent Odeon'da devam eden kurultayda sonuç bildirgesi üzerine yapılan konuşmalar tamamlandı.

Konuşmaların ardından Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu, genel başkanlık seçimi için görevi ilçe seçim kuruluna devrettiklerini açıkladı.

Kurulun görevi devralmasının ardından 17.15'te oy verme işlemine geçildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu kurultayda 1356 delege 44 sandıkta oy kullanacak.

Kovid-19 nedeniyle yığılmaların önüne geçmek amacıyla 132 kabin oluşturuldu.

İlçe Seçim Kurulu görevlileri delegeleri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı