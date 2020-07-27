  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı sona erdi

Kurultay, PM ve YDK seçimlerinin yapıldığı ikinci gün çalışmasıyla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 01:56:05 -
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı sona erdi

ANKARA (AA) - CHP'nin 37. Olağan Kurultayı Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin yapıldığı ikinci gün çalışmasıyla sona erdi.

Bilkent Odeon'da önceki gün başlayan kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapıldı.

Kurultayın ikinci gününde ise PM ve YDK üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Oy verme işlemi saat 21.45'te biten seçimlerde oy sayımı 3 saat sürdü.

Kurultayda 60 kişiden oluşan PM'ye, Bilim Kültür ve Sanat Platformu'ndan (BKSP) girecek 8 isim belirlenirken, diğer 52 kişilik listenin kotaların uygulanmasının ardından açıklanacağı bildirildi.

15 kişiden oluşan YDK listesinin de daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu hakimi, seçimlere iki gün itiraz hakkı bulunduğunu hatırlatarak, gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı