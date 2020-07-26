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Aktüel

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oyunu kullandı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 21:35:19 -
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oyunu verdi.

Bilkent Odeon'da devam CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 44 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.

Oy verme işlemi sürerken alana gelen Kılıçdaroğlu, saat 21.15'te, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Bilkent Odeon'dan ayrıldı.

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