Performans canavarı satışa çıktı: 1705 km menzile ulaşıyor!
Teknoloji devi Xiaomi, 7 kişi taşıma imkanı ve 1705 km menzil seçeneği sunan yeni SUV modeli Skynomad N90 Max'i satışa çıkardı.
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Teknoloji devi Xiaomi, 7 kişi taşıma imkanı ve 1705 km menzil seçeneği sunan yeni SUV modeli Skynomad N90 Max'i satışa çıkardı.
Xiaomi, geniş menzilli elektrikli araç pazarına iddialı bir giriş yaparak yeni yedi koltuklu SUV modeli Skynomad N90 Max'i 39 bin 700 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürdü. Şirket, ayrıca kamp tutkunlarına özel elektrikli açılır tavan kabinine sahip Explorer Edition versiyonunu 44 bin 100 dolar fiyat etiketiyle tanıttı.
YÜKSEK MENZİL VE GÜÇLÜ MOTOR PERFORMANSI Çift elektrik motoru ve 1.5 litrelik turbo menzil genişletici motora sahip olan model, 76 kWh kapasiteli bataryasıyla toplam 1.705 kilometre menzil vadediyor. Yalnızca elektrikle 464 kilometre yol katedebilen araç, 15 dakikalık hızlı şarj desteğiyle 285 kilometrelik menzile ulaşıyor.
Aracın iç mekanında Qualcomm 8650 işlemci ve HyperOS işletim sistemiyle desteklenen 16,1 inçlik devasa bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Masaj ve havalandırma özellikli sıfır yer çekimi koltuklar sunan otomobil, 11 farklı yerleşim düzeniyle 1.831 litreye kadar depolama hacmi sağlıyor.
GELİŞMİŞ OTONOM SÜRÜŞ Nvidia Thor çipinden güç alan akıllı sürüş sistemi, tavana entegre LiDAR ve kameralar sayesinde gelişmiş navigasyon desteği ile otonom vale park hizmeti sunuyor.
Güvenlik tarafında ise 2200 MPa dayanımlı entegre devrilme kafesi ve 12 adet hava yastığı standart olarak yer alıyor.
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