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Gündem Usta oyuncuya vefasızlık! Bir avuç insan tarafından uğurlandı
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Usta oyuncuya vefasızlık! Bir avuç insan tarafından uğurlandı

Yeniakit Publisher
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Usta oyuncuya vefasızlık! Bir avuç insan tarafından uğurlandı

Tedavi gördüğü Çanakkale'de hayatını kaybeden oyuncu İlhami Adsal, Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla defnedildi. Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Doktorlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Börü gibi dizilerde önemli roller üstlenen usta oyuncunun sanat dünyasındaki dostlarından mahrum şekilde bir avuç insan tarafından uğurlanması ‘vefasızlık’ olarak yorumlandı.

Akasya Durağı, Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınan usta oyuncu İlhami Adsal, Çanakkale’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Suluca köyünde düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından katılımın olmaması vefasızlık olarak nitelendirildi.

Çok sayıda film ve dizide rol alan usta oyuncu İlhami Adsal, bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dün gece yaşamını yitirdi. Adsal’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyüne getirildi.

SANAT DÜNYASINDAN KİMSE KATILMADI

Suluca köyünde düzenlenen cenaze töreninde gözler Adsal'ın uzun yıllar birlikte mesai harcadığı meslektaşlarını aradı. Sanat dünyasından katılımın olmadığı törende, usta oyuncuyu yalnızca bir avuç seveni ve yakınları son yolculuğuna uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından İlhami Adsal, köy mezarlığında toprağa verildi.

BİRÇOK UNUTULMAZ PROJEDE YER ALMIŞTI

Sanat hayatı boyunca Türk televizyon ve sinema tarihine geçen pek çok yapımda rol alan İlhami Adsal; Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Doktorlar, Küçük Kadınlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Güllerin Savaşı ve Börü gibi projelerdeki performanslarıyla hafızalarda yer edinmişti.

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