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CHP'lilerin Mustafa Kemal'in arabalarından haberi yok mu?

Katar'ın Türkiye'ye uçak hibe etmesini eleştiren CHP'lilerin yıllar önce Mustafa Kemal'a hediye edilen arabalar için tek laf etmemesi ikiyüzlüklerini bir kez daha ortaya çıkardı.

20 Eylül 2018 Perşembe 16:39
CHP'lilerin Mustafa Kemal'in arabalarından haberi yok mu?

Katar'ın Boeing 747-8 tipi uçağı Türkiye'ye hibe etmesi üzerine sazı eline CHP'li Kemalistler, gerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gerekse hükümete akıl almaz eleştirler yöneltti. Türkiye'nin kimseden hediye almaması gerektiğini savunan CHP'lilerin ikiyüzlü tutumu, Mustafa Kemal ile ilgli yıllar önce yaşanan bir gerçekle bir kez daha ortaya çıktı.

MUSTAFA KEMAL'E HEDİYE ARABALAR

Mustafa Kemal'in ülkeyi yönettiği dönemde 1 adet Mercedes, 2 adet Cadillacve 1 adet Lincoin olmak üzere dört adaet zırhlı arabası olduğu öğrenilirken, bu otomobillerden 3'ünün yabancı devletler tarafından 1'inin ise İş Bankası trafından hediye edildiği belirtildi. Katar'ın Türkiye'ye uçak hibe etmesi üzerine "Türkiye hediye kabul etmemeli" diyen CHP'li Kemalistlerin, Mustafa Kemal'in dış ülkelerden gelen hediye arabalarını sorgulamamaları hem 'ikiyüzlülük' hem de 'Erdoğan düşmanlığı' şeklinde yorumlandı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 16:39
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  2. Katar Emiri Al Sani
  3. Boeing 747-8
  4. Hıncal Uluç
  5. İş Bankası
  6. Mustafa Kemal
  7. Türkiye İş Bankası

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  • receprecep1 sa önce
    derimki bu konuları fazla karıştırmayalım bu millet bu devlet bu vatan evlatları ne istiyorlarsa makul çerçevede yapalım
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