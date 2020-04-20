CHP'lilerin bir yalanı daha söndü! Mesele 'Salda' değil, fuhuş oteli çıktı

Burdur, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan belediye başkanı ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, güvenlik güçleri asli failin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı. Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şenel çiftini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Algı operasyonu yaptılar

Olayın ardından krizi fırsata çevirmek isteyen bazı isimler, Mümtaz Şenel'in 'Salda Gölü'nü koruduğu için vurulduğu' yönünde imalarda bulundu.

Ardından CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e düzenlenen silahlı saldırının nedeninin, fuhuş yapılan bir otelin ruhsatının belediye tarafından iptal edilerek kapatılması olduğu ortaya çıktı.

Mesele Salda değil, fuhuş oteli çıktı

Şenel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yeşilova belediyesine ait bir otel bulunduğunu, burada fuhuş yapıldığı gerekçesiyle tutanak düzenlendiğini ve 30 Mart’ta ruhsatın iptali için kaymakamlıktan yazı geldiğini belirterek "Belediye encümenini toplayıp kaymakamlık yazısını da dikkate alarak otelin ruhsatını 10 gün önce iptal ettik. Otel kapalıydı. Bu yüzden saldırıya uğradım. Olayın bize göre başka bir nedeni yok." dedi.

CHP vekili Gürsel Tekin: Örgütlü kötülük

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Salda Gölünü korumak için verdiği mücadele ile tanınan, en son bölgeye giren iş makineleri konusunda halkı uyaran Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in sabaha karşı evi basıldı. Kendisi ve eşi vuruldu. Şu an hastanede. Örgütlü kötülük." şeklinde iddiada bulunmuştu.

Engin Özkoç: Bu düzen değişecek

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "Salda Gölü'nü talana karşı koruyan CHP'li Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Korkmak, sinmek yok. Salda’yı sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Mücadeleye devam. Bu düzen değişecek." iddialarında bulundu.

İsmail Saymaz: Bu da mı olacaktı?

Sözde gazeteci İsmail Saymaz da, "Bu da mı olacaktı? Salda gölünün kurtarılması için mücadele veren CHP’li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı saat 4’te 'Biz polisiz' diyerek eve gelen saldırganlar tarafından vuruldu. Şenel ameliyata alındı, eşi hafif yaralı." diyerek algı çalışması yaptı.