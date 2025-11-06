CHP’lileri kekleyen FETÖ’cü avukatın Hollanda’ya firar ettiği ortaya çıktı
CHP’ye yakınlığıyla bilinen ve FETÖ irtibatı iddialarıyla gündemde olan avukat Cemil Çiçek’in, hakkında yürütülen süreçler hızlanmadan önce Hollanda’ya kaçtığı belirlendi. Sosyal medya hesabını da apar topar değiştirdiği aktarılan Çiçek’in, kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında adalete hesap vermemek için yurtdışına sığındığı öne sürülüyor.
Son zamanlarda kamuoyu ve sosyal medyayı zehirleyen sistematik manipülasyonlarda başı çeken CHP’nin FETÖ’cü avukatı Cemil Çiçek Holanda’ya firar etti.
Öte yandan Çiçek’in geçmişi “Cübbeye değil cübbenin altındakine bak” dedirten cinsten.
Babasının komiserlikten kendisinin de polis kolejinden atıldığı, FETÖ dosyası kapsamında “etkin pişmanlıktan” faydalandığı belgelendi.
Sadece Çiçek değil, babası da “Sapına kadar Atatürkçüyüz” deyip CHP tabanına oynuyor.
Kimi zaman KHK’lılar için af istiyor kimi zaman İmamoğlu’na destek veriyor.