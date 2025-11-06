  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem CHP’lileri kekleyen FETÖ’cü avukatın Hollanda’ya firar ettiği ortaya çıktı
Gündem

CHP’lileri kekleyen FETÖ’cü avukatın Hollanda’ya firar ettiği ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’lileri kekleyen FETÖ’cü avukatın Hollanda’ya firar ettiği ortaya çıktı

CHP’ye yakınlığıyla bilinen ve FETÖ irtibatı iddialarıyla gündemde olan avukat Cemil Çiçek’in, hakkında yürütülen süreçler hızlanmadan önce Hollanda’ya kaçtığı belirlendi. Sosyal medya hesabını da apar topar değiştirdiği aktarılan Çiçek’in, kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında adalete hesap vermemek için yurtdışına sığındığı öne sürülüyor.

Son zamanlarda kamuoyu ve sosyal medyayı zehirleyen sistematik manipülasyonlarda başı çeken CHP’nin FETÖ’cü avukatı Cemil Çiçek Holanda’ya firar etti.

Öte yandan Çiçek’in geçmişi “Cübbeye değil cübbenin altındakine bak” dedirten cinsten.

 

Babasının komiserlikten kendisinin de polis kolejinden atıldığı, FETÖ dosyası kapsamında “etkin pişmanlıktan” faydalandığı belgelendi.

Sadece Çiçek değil, babası da “Sapına kadar Atatürkçüyüz” deyip CHP tabanına oynuyor.

Kimi zaman KHK’lılar için af istiyor kimi zaman İmamoğlu’na destek veriyor.

Aile boyu Fetullahçı… O da FETÖ’cü çıktı! Atatürkçü numarası yapıp CHP’lileri kekliyordu

CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı
CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı

Gündem

CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı

CHP’nin ‘İsrail ile ticaret sürüyor’ yalanına Bolat’tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi
CHP’nin ‘İsrail ile ticaret sürüyor’ yalanına Bolat’tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi

Gündem

CHP’nin ‘İsrail ile ticaret sürüyor’ yalanına Bolat’tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında flaş karar
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında flaş karar

Gündem

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında flaş karar

CHP liderinden gelen sözler yeni tartışma başlattı! Destici’den sert tepki gecikmedi!
CHP liderinden gelen sözler yeni tartışma başlattı! Destici’den sert tepki gecikmedi!

Gündem

CHP liderinden gelen sözler yeni tartışma başlattı! Destici’den sert tepki gecikmedi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23