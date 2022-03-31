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Medya CHP’lileri dahi çılgına çevirdiler! Yandaştan sert tepki
Medya

CHP’lileri dahi çılgına çevirdiler! Yandaştan sert tepki

CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş’tan altılı masada oturan muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Muhalefetin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 01:18:00 -
CHP’lileri dahi çılgına çevirdiler! Yandaştan sert tepki

Gazeteci Barış Yarkadaş, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin rolünü değerlendirirken muhalefet partilerine eleştiride bulundu.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, dün İstanbul'da buluşup barış için önemli bir adım attı. Dünyanın büyük bir merakla takip ettiği barış görüşmeleri öncesinde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşma ile heyetler tarafından ayakta alkışlandı.

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası tüm dünya tarafından merakla takip edilirken gazeteci Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Muhalefet partilerinin tutumunu eleştiren Yarkadaş, şunları yazdı: “Muhalefet partileri farklı bir tutum alıp farklı bir politika izleyerek kendilerine alan açabilirdi. Olmadı…”

İşte o paylaşım…


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