CHP'lileri bile şoke eden yarım Genel Başkan Özel'e Cem Küçük'ten çağrı! Aradan çekil olağan genel başkanı görelim

Alevi ve sünni ayrımıyla CHP'lilerin bile tepkisini çeken yarım Genel Başkan Özgür Özel'e HABERTÜRK canlı yayınında Gazeteci Cem Küçük'ten tarihi bir çağrı geldi.

Canlı yayında yarım Genel Başkan Özgür Özel hakkında açıklamalarda bulunan Gazeteci Cem Küçük isyan etti.

Cem Küçük'ün açıklaması şöyle:

Cumartesi günü Özgür Özel Zonguldak'ta konuşma yaptı. Zonguldak Belediye Başkanı CHP'lidir aslen Trabzonlu kendisi, CHP'nin adayı da Trabzonlu aslen Özel çıkıp bizim adayımız kuzeyli Trabzonlu dedi. Hocam konuşurken bi durdu biri bir şey dedi orada. Bir kere bu CHP'lilere hakaret. Öyle bir bilgi yoksunluğu yaptıki kuzey ve güney Trabzonlu ayrımı yaptı. Güneyliler gerici demek istedi. Bunu AK Partililer de görmedi. Güneyliler başka bir şey mi? Büyük bir skandala imza attı.

"Biz olağan genel başkanı görelim"

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CHP'liler bile isyan etti. Alevi sunni açıklaması da öyle. Ne tufah bir açıklama ya alevilerin gittiği yerde daha mı mutulu oluyorum dedi. Birinin Özgür beye bir şeyler demesi lazım. Ya da Ekrem bey partiyi alsın da biz olağan genel başkanı görelim.