CHP’lilere 5816 sayılı yasadan suç duyurusu! Atatürk büstüyle adam yaraladılar

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Hatay Dörtyol’da meydana gelen olayda, bir yakınını işten çıkaran HATSU Müdür Vekili Murat Bahar’ın odasını bir grup adamıyla birlikte basan CHP Hatay Dörtyol İlçe Başkanı Muammer Bedir ve arkadaşları, Atatürk büstüyle saldırdığı Bahar’ı darbetti. Atatürk büstünün silah olarak kullanılması işin boyutunu değiştirdi. Darbedilen Müdür Vekili, CHP İlçe Başkanı ve yanındakilerin “5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun”dan yargılanmasını istiyor.

CHP’lilerin düştüğü acınası hali gözler önüne seren olay, geçmişte CHP’lilerin mütedeyyin insanların üzerinde bir zulüm aracı haline getirdiği 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu’ndan defalarca mağdur edilen Tarihçi Yazar Hasret Yıldırım’ın savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Yıldırım’ın şikâyet dilekçesinde; "CHP Hatay Dörtyol İlçe Başkanı Şüpheli Muammer Bedir ve yanındaki 7-8 kişi, 29 Şubat 2024 günü saat 11.30 sıralarında Hatay’ın Dörtyol İlçesindeki HATSU 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nde çıkardıkları kavga esnasında eline geçirdiği Mustafa Kemal’i temsil eden büstü HATSU Müdür Vekili Murat Bahar’a fırlatmak suretiyle tahrip etmiştir” ifadeleri yer aldı.

Atatürk heykeli sonunda silah oldu!

Yıldırım dilekçesinde Murat Bahar’ın, “CHP İlçe Başkanı Muammer Bedir, yanında işyerimizde çalışan işçilerden Metehan A, Burhan T, Murat K ve isimlerini bilmediğim toplamda 7-8 kişi ile birlikte içeri girdi. İlçe Başkanı bana hitaben ‘Murat K’ye tutanak tutulmuş bunu kim tuttu?’ dedi. Ben de işe gelmediği için kurum tarafından tutanak tutulduğunu söyledim. Bunun üzerine İlçe Başkanı, ‘Bu adama tutanak tutacak adamın…’ diyerek küfredip masaya vurdu. Ardından yanıma gelerek bana yumruk atmaya başladı. Yanındakiler de bana tekme ve yumruk vurdu. Bazıları Atatürk biblosu ile masa üzerindeki eşyaları bana fırlattı” açıklamasına da yer verdi.

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'Heykeli kırmaktan cezalandırılsınlar'

Yıldırım, kırılan büst dolayısıyla CHP’lilere "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun 1. maddesi" uyarınca ceza verilmesini talep ettiği dilekçesinde şu sözlere yer verdi: “5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun 1. Maddesi ‘Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir’ ve 2. Maddesi ‘Birinci maddede yazılı suçlar, iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır’ mucibince; CHP’nin kurucusu ve Değişmez Genel Başkanı, CHP’li Cumhurbaşkanı ve CHP Milletvekili Mustafa Kemal’i temsil eden, CHP mensubu şüpheli/şüpheliler hakkında şikayet konusu suçun işlenmiş olması hasebiyle, cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını talep ediyorum.”