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Gündem CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar
Gündem

CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar

Yeni Akit yazarı tarihçi Mustafa Armağan, Gaziantep'te katıldığı imza gününde CHP'lilerin saldırısına uğradı. Armağan'ı tehdit ederek taşkınlık çıkaran CHP'liler nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 00:25:00 - 2021-10-15 00:45:27

 yeniakit.com.tr 

Tarihçi-yazar aynı zamanda Yeni Akit'te kaleme aldığı köşe yazıları ile Türkiye'ye tarih şuuru kazandıran Mustafa Armağan, Gaziantep’te düzenlenen Şahinbey Kitap Günleri’nde imza gününe katıldı.

CHP'liler ortalığı birbirine kattı

Gerçek tarihe ışık tutmasıyla laikçilerin hedefinde olan Mustafa Armağan, burada CHP’lilerin saldırısına uğradı. Akkent Kongre ve Kültür Salonu önünde toplanan bir grup CHP’li, imza günü ve söyleşiye katılan Armağan’ı tehdit ederek ortalığı birbirine kattı.

Mustafa Armağan'ın konuşmasını engellemek istediler

“Mustafa Kemal'in askerleriyiz”, “Direne direne kazanacağız” şeklinde sloganlar atan CHP’liler, Mustafa Armağan’ın konuşmasına engel olmaya çalıştı.

Polis güvenlik önlemi aldı

CHP’lilerin taşkınlık çıkardığı etkinlikte polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan söyleşinin gerçekleştirildiği salonda Mustafa Armağan'a, içeride bulunan gençler 'Gençlik burada, hocasının yanında' sloganlarıyla destek verdi.

İktidara gelseler ne olacak?

Akit yazarı Armağan'a yönelik çirkin saldırı, iktidar değil iken farklı görüşten bir yazara saldırarak konuşturmayan CHP'lilerin, on yıllardır hayalini kurdukları iktidara gelmeleri halinde "kendilerinden olmayanlara" ne yapacağını gözler önüne serdi.

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