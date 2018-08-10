CHP'lilerden skandal! Erdoğan'a hakaret edenlere böyle sahip çıktılar
24 Haziran günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 5 kişi için CHP’liler yemek verdi, para topladı.10 Ağustos 2018 Cuma 16:48
Bülent Yapraklıoğlu’nun iddiasına göre, 24 Haziran’da bir kez daha hezimeti tadan CHP’liler, Milli İrade tarafından yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanarak hakaret etmişti.
TUTUKLANDILAR
Bu skandalları cezasız kalmayan CHP’li 5 kişi tutuklanarak cezaevine yollandı.
CHP SAHİP ÇIKTI
İddiaya göre CHP’liler, tutuklanan 5 kişiye sahip çıkmak için kişi başı 30 TL’den satılan biletlerle kahvaltı organizasyonu düzenledi.
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