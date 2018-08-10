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CHP'lilerden skandal! Erdoğan'a hakaret edenlere böyle sahip çıktılar

24 Haziran günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 5 kişi için CHP’liler yemek verdi, para topladı.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:48

Bülent Yapraklıoğlu’nun iddiasına göre, 24 Haziran’da bir kez daha hezimeti tadan CHP’liler, Milli İrade tarafından yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanarak hakaret etmişti.

TUTUKLANDILAR

Bu skandalları cezasız kalmayan CHP’li 5 kişi tutuklanarak cezaevine yollandı.

CHP SAHİP ÇIKTI

İddiaya göre CHP’liler, tutuklanan 5 kişiye sahip çıkmak için kişi başı 30 TL’den satılan biletlerle kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 16:48
  1. CHP
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • cihadcihad1 sa önce
    bu pislikleri koruyan yasalar hala duruyo adamı içerde domuz ediyoruz çıkıyo dışarda yapacağını yapıyo nasıl bi adalet iyi karnı aç olan suç işlesin o zaman cezaevi konaklama yerine döndü hakim ve savcılarda serepsinonist bide üstüne korumaları var içerde oh ne ala böyle yasamı olur kardeşim millet herşeyi verdi artık bu yolda ben icraat görmek istiyorum hakaretmi içerde yatar yattığının içtiğinin hesabınıda verir kırdığının döktüğününde.
Bugünkü Akit

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