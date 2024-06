CHP'liler utanıp susmuyor! Dimond Tema adlı ahlaksızı savunmaya devam ediyorlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diamond Tema hakkındaki yakalama kararına ilişkin bugün de bir açıklama yaparak, Tema adlı ahlaksızın, "ifade özgrülüğü" sınırlarını aştığını belirtti.

Bakan Tunç, bu açıklaması sebebiyle hedef oldu.

CHP'li yöneticiler ise Diamond Tema adlı firari ahlaksızı savunmayı sürdürüyor.

CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Diamond Tema hakkındaki açıklamasını alıntılayarak sosyal medya hesabından Efendimiz'e (sav) hakaret eden alçağı savundu.

CHP'li Karaca mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç;

-Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkında yaptığınız açıklamayı öncelikle her zaman ve her durumda, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik her saldırı ve ihlalde aynı hassasiyetle hatırlamanızı beklerim.

-Ancak Adalet Bakanı olarak bağlılık yemini ettiğiniz Anayasada ifade edilen laik Cumhuriyete yönelik saldırı ve açıklama, eylemler için de aynı hassasiyeti göstermeniz gerektiğini belirtmek isterim.

-Siz yargı değilsiniz. Henüz sonuçlanmamış bir dosya hakkındaki yorumlarınız yargıya açık müdahale, talimat olarak görülme ihtimali yüksektir. Bu durum makamınıza , Anayasal Hukuk düzenine ve tabi yargı bağımsızlığı ilkesine açıkça aykırıdır."

CHP'li Murat Emir ile CHP'nin çeşitli illerdeki gençlik kolları da Diamond Tema adlı ahlaksızı "laiklik" gerekçesiyle savunmuştu.