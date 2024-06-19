  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'liler utanıp susmuyor! Dimond Tema adlı ahlaksızı savunmaya devam ediyorlar
Siyaset

CHP'liler utanıp susmuyor! Dimond Tema adlı ahlaksızı savunmaya devam ediyorlar

Yeniakit Publisher
2024-06-19 23:17:00 - 2024-06-19 23:31:40
CHP'liler utanıp susmuyor! Dimond Tema adlı ahlaksızı savunmaya devam ediyorlar

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) "ahlaksızlık" hakareti savurup, Arnavutluk'a kaçan Diamond Tema'ya CHP sahip çıkmayı sürdürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diamond Tema hakkındaki yakalama kararına ilişkin bugün de bir açıklama yaparak, Tema adlı ahlaksızın, "ifade özgrülüğü" sınırlarını aştığını belirtti.

Bakan Tunç, bu açıklaması sebebiyle hedef oldu.

CHP'li yöneticiler ise Diamond Tema adlı firari ahlaksızı savunmayı sürdürüyor.

CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Diamond Tema hakkındaki açıklamasını alıntılayarak sosyal medya hesabından Efendimiz'e (sav) hakaret eden alçağı savundu.

CHP'li Karaca mesajında şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç;

-Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkında yaptığınız açıklamayı öncelikle her zaman ve her durumda, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik her saldırı ve ihlalde aynı hassasiyetle hatırlamanızı beklerim.

-Ancak Adalet Bakanı olarak bağlılık yemini ettiğiniz Anayasada ifade edilen laik Cumhuriyete yönelik saldırı ve açıklama, eylemler için de aynı hassasiyeti göstermeniz gerektiğini belirtmek isterim.

-Siz yargı değilsiniz. Henüz sonuçlanmamış bir dosya hakkındaki yorumlarınız yargıya açık müdahale, talimat olarak görülme ihtimali yüksektir. Bu durum makamınıza , Anayasal Hukuk düzenine ve tabi yargı bağımsızlığı ilkesine açıkça aykırıdır."

CHP'li Murat Emir ile CHP'nin çeşitli illerdeki gençlik kolları da Diamond Tema adlı ahlaksızı "laiklik" gerekçesiyle savunmuştu.

Dursun Ali Erzincanlı tarif etti! Diamond Tema kimdir?
Dursun Ali Erzincanlı tarif etti! Diamond Tema kimdir?

Gündem

Dursun Ali Erzincanlı tarif etti! Diamond Tema kimdir?

Mustafa Destici'den Zafer Partisi'ne 'Diamond Tema' tepkisi! 'Meseleyi çarpıtmayın'
Mustafa Destici'den Zafer Partisi'ne 'Diamond Tema' tepkisi! 'Meseleyi çarpıtmayın'

Siyaset

Mustafa Destici'den Zafer Partisi'ne 'Diamond Tema' tepkisi! 'Meseleyi çarpıtmayın'

CHP ruhu değişmez! Murat Emir'den Peygamberimize (sav) hakaret eden Diamond Tema'ya destek
CHP ruhu değişmez! Murat Emir'den Peygamberimize (sav) hakaret eden Diamond Tema'ya destek

Siyaset

CHP ruhu değişmez! Murat Emir'den Peygamberimize (sav) hakaret eden Diamond Tema'ya destek

Bakan Tunç'tan 'Diamond Tema' açıklaması: Eleştiriler haksız
Bakan Tunç'tan 'Diamond Tema' açıklaması: Eleştiriler haksız

Gündem

Bakan Tunç'tan 'Diamond Tema' açıklaması: Eleştiriler haksız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23