Türkiye’deki dev AVM mühürleniyor! Mahkeme kararı şaşırttı

3. İdare Mahkemesi hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Atakum Belediyesi'nin kapatma ve mühürleme yönündeki kararlarını bozarak, oy birliği ile City Mall AVM için açılan yürütmeyi durdurma davasına ilişkin aldığı kararda, "Yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu CityMall Alışveriş Merkezi'nin ve işyerinin 4 Aralık 2025 tarihinde mühürlenerek kapatılmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 16/5 maddesi uyarınca, dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının aslı veya onaylı nüshasının idarenin savunması ile birlikte Mahkeme Başkanlığı'na gönderilmesinin zorunlu olduğunun, ara kararının süresi içinde yerine getirilmesi gerektiğinin, aksi halde dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre karar verilebileceği gibi bu durumun ilgililer açısından idari, cezai ve hukuki sorumluluk doğurabileceğinin davalı idareye bildirilmesine; aynı Kanun'un 27/5 maddesi gereğince savunma ve ara karara cevap verebilmesi için davalı idareye 30 gün süre verilmesine; kararın taraflara tebliğine oy birliğiyle karar verildi."