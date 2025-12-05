İsrail'in gizli hamlesi ortaya çıktı! Filistinli lidere yer altı kararı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Tayr'ın, İsrail hapishanelerindeki tutukluluk süresinin toplam 44 yılı aştığı ve bu sürenin çoğunun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutuklukla geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in idari tutuklu Ebu Tayr'ı yer altındaki "Rekafet" ismi verilen bölüme nakletme kararı aldığı ve bunun tutukluları fiziksel olarak ortadan kaldırmayı ve infaz etmeyi amaçlayan sistematik yaklaşımın bir parçası olduğu vurgulandı.

İsrail'in Nitzan Hapishanesindeki Rekafet bölümünü "elit olarak adlandırdığı yasa dışı savaşçılara" tahsis ettiği aktarılan açıklamada, söz konusu bölümün özellikle Gazze'den alıkonanlara yönelik terör, işkence ve yavaş yavaş öldürmenin sembolü haline geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Hamas'ın Kudüs ve Ramallah'taki önde gelen liderlerinden Ebu Tayr'ın pek çok kez tutuklanması ve yaşının da ilerlemiş olması nedeniyle kronik sağlık sorunları yaşadığına işaret edildi.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.