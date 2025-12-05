YDS/2 sonuçları açıklandı!
ÖSYM'nin 16 Kasım'da gerçekleştirdiği Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) sonuçları belli oldu!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bir son dakika bilgisi paylaştı.
Adayların heyecanla beklediği bir sınavın sonuçları daha belli oldu.
YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'da uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
2025-YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanarak, adayların erişimine açıldı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.