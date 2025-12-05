Ahmet Çakar gözaltına alındı!
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınarak polis memurları eşliğinde sağlık kontrollerine getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar sağlık kontrolüne getirildi.
Öte yandan Çakar, sağlık kontrolü sırasında "Niçin gözaltına alındınız?" sorusunu "Bilmiyorum" diyerek yanıtladı.