CHP'li belediyeden bir garip karar: Aynı anda ölmeyenlere yan yana mezar verilmiyor!

"VASİYET ETTİLER, EFELER BELEDİYESİ ENGEL OLDU" Biri 90, diğeri 86 yaşında olan Yılmaz-Fatma Süzen çifti, çocuklarını toplayıp kendilerinin yan yana gömülmesini vasiyet ederek mezar parasını da hazırladı. Çiftlerden Yılmaz Süzen geçen hafta 90 yaşında hayatını kaybedince Kemer Mezarlığı'na defnedildi. Süzen çiftinin çocukları anne-babasının vasiyeti üzerine defin işlemleri sırasında babası ile annesinin yan yana mezarlarda gömülmesi için Efeler Belediyesi'ne müracaat edip 2 mezar ücretini birlikte yatırmak istedi. Ancak Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri karı-koca da olsa yan yana mezar vermediklerini söyleyince hem geride kalan Fatma Süzen hem de çiftin çocukları ne yapacağını şaşırdı. 86 yaşındaki ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan kadının şu anda kocası ile aynı mezarda yatabilmesi için 5 yıl içinde ölmemesi gerektiği, 5 yıldan önce hayatını kaybeder ise kocası ile yan yana ya da aynı mezarda yatamayacağı belirtildi.