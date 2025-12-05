Haber Merkezi Giriş Tarihi: CHP'li belediyeden bir garip karar: Aynı anda ölmeyenlere yan yana mezar verilmiyor!
Aydın'ın Efeler ilçesinde belediyenin aldığı karar tepkileri çekti. İddiaya göre yıllarca aynı yastığa baş koymuş çiftlerin öldükten sonra da yan yana mezarlarda yatmak istemesi reddedildi. Belediyeden yapılan açıklamada mezarlık yeri konusunda sıkıntı yaşandığı için akrabalık bağı ne olursa olsun aynı anda vefat etmedikleri sürece hiçbir kimseyi yan yana defnetmeme kararı aldığı belirtildi.