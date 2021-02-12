CHP’liler sustukça tecavüzler artıyor! Son olarak Kırıkkale’de yaşanan taciz vakası, rezaletlerin üzerine tüy dikti!

Hakkı Bilir İstanbul

Kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayan ve mütedeyyin cenahtaki münferit olayları köpürterek Müslümanları zan altında bırakmak için olağanüstü bir gayret gösteren CHP yönetimi ve sol tandanslı kadın dernekleri, 82 gündür parti içindeki taciz ve tecavüz vakaları karşısında üç maymunu oynuyor. İstanbul, Konya, Bursa, Muğla, Sivas ve Antalya teşkilatlarında peşi sıra patlak veren gayri ahlaki ilişkiler skandalları CHP’nin manidar suskunluğu nedeniyle gün geçtikçe büyüyor. Son olarak CHP Kırıkkale Gençlik Kolları Çalışanı Nazım Eren Yıldırım’ın 17 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik cinsel istismar uyguladığının anlaşılmasıyla birlikte vaka sayısı 18’e çıktı.

Atatürkçü Düşünce Kulübü Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış

Nazım Eren Yıldırım’ın İstanbul Ümraniye’de 17 yaşındaki İ.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı, telefonunda çok sayıda erkek çocuğa ait çıplak görüntüler ve mesajlaşmalar çıkması sonrası İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’, ‘Şantaj’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksul kılma’ ve ‘Müstehcenlik’ suçlarından toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Yıldırım’ın Kırıkkale Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) Gençlik Kolları Başkanlığı da yaptığı kaydedildi. Gazi Mustafa Kemal’in manevi şahsını istismar ederek siyasi ikbal devşirenlerin, bu rezaletlerin üzerini örtmek için iğrenç yöntemlere başvurması ise maşeri vicdanı yaralıyor. CHP Bursa Osmangazi İlçe yöneticisi Mete Akyolcular’ın 17 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği yönündeki iddiaların araştırılması için kurulan komisyondaki isimlerin, tacizcinin yakın arkadaşlarından oluşması ve tacizden ziyade olayın nasıl sızdığının soruşturulması, zihniyetlerinin kirliliğini gözler önüne serdi. Daha önce de CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Maltepe, Ümraniye ve Esenler ilçe teşkilatlarındaki tecavüz rezaletlerinin üstünü örtme çabası basına yansımıştı. Mor Çatı ve türevlerinin sustuğu bir ortamda mütedeyyin aile STK’ları ve insan hakları savunucuları da CHP’ye bir kez daha çağrı yaparak olayların üstünün kapatılmaması gerektiğini deklare etti. Hatırlanacağı üzere Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, CHP’deki taciz tecavüz skandallarıyla ilgili olarak, ‘Televizyon izlemiyorum, benim haberim yok’ açıklamasında bulunmuştu.

Maşeri vicdan yaralanıyor

Konu hakkında gazetemize konuşan aile STK’ları ve hukukçular, taciz ve tecavüz zorbalığında, mağdurun kimliğine bakmadan her kesimin tepki göstermesinin elzem olduğuna işaret etti. CHP yönetiminin suskunluğu, parti içerisindeki taciz ve tecavüz vakalarının akıl almaz bir boyuta doğru evrilmesine sebebiyet verdi. İstanbul, Konya, Antalya, Muğla, Bursa teşkilatlarında peşi sıra tecavüz olayları gündeme bomba gibi düşerken, Kılıçdaroğlu yönetiminin olayların üstünü kapatmaya çalışması yeni iğrençliklere de zemin hazırladı. Son olarak; CHP Kırıkkale Gençlik Kolları çalışanı Nazım Eren Yıldırım, 17 yaşında bir erkek çocuğuna zincirleme tacizden 20 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Yıldırım ayrıca, Kırıkkale Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi Gençlik Kolları Başkanlığı görevini de üstlenmişti. Gazi Mustafa Kemal’in manevi şahsını istismar ederek, siyasi ikbal devşirenlerin bu rezaletler karşısındaki suskunluğu ise maşeri vicdanı yaralıyor.

“Tecavüzün üstü örtülemez”

Aile Bilim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Adnan Kalkan, “Bizim inancımızda kadın annedir, anne ise kuşatıcıdır. Anne zarar gördüğü takdirde medeniyet zarar görür. Bugün yapılması gereken ise kadına ve erkeğe adaletle hayat sürecekleri bir ortam oluşturmaktır. Haksızlığa uğrayan kimden olursa olsun hakkı verilmeli ve gereken yardım yapılmalıdır. İnsan sadece insan olduğu için değerlidir. Tecavüz üstü kapatılacak bir vaka değil. Toplumun temel yapısını korumak gerek” şeklinde konuştu. CHP’nin teşkilatlarında gerçekleşen tecavüz vakalarına karşı takındığı tavrı da eleştiren Kalkan, “Siyasi güçle tecavüze uğrayan kadını tehdit ederek olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor. Tecavüz üstü kapatılacak bir vaka değil. Toplumun temel yapısını korumak gerek” dedi.