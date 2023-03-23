CHP'liler seçim kampanyasında HDP sorulunca 'dağılalım' diyerek soruları cevaplamıyor

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık belgeleri, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi. Bu sırada gazetecilerin HDP ile ilgisi sorusuna 'Dağılın' diye geçiştirilmesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan belgeler, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na dün teslim edildi. Evrak teslim edilmesi sonrası yapılan basın açıklamasında bir gazetecinin HDP ile ilgili sorusuna Özkoç'un "Dağılın" diyerek geçiştirerek cevaplamaması sosyal medyada yoğun ilgi gördü.