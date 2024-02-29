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Siyaset CHP'liler ne kadar inkar etse de DEM'liler haykırıyor! 'İttifak yapıyoruz'
Siyaset

CHP'liler ne kadar inkar etse de DEM'liler haykırıyor! 'İttifak yapıyoruz'

Yeniakit Publisher
2024-02-29 23:34:00 -
CHP'liler ne kadar inkar etse de DEM'liler haykırıyor! 'İttifak yapıyoruz'

Medyascope canlı yayınında konuşan DEM Parti Erzurum Milletvekili/İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, CHP'nin inkar ettiği ittifakı altını çize çize yine itiraf etti.

Ruşen Çakır'ın, "AK Parti ile ittifak görüşmesi yapıyor musunuz" sorusuna cevap veren DEM'li Beştaş, "Hayır" dedi.

Beştaş, CHP ile Esenyurt ilçesinde ve Mersin'de yaptıkları ittifakı örnek gösterdi.

AK Parti ile ittifak etmediklerini anlatmak isterken CHP'nin DEM ile ittifakını altını çize çize tekrar ilan eden Beştaş, "Olursa açıklarız. Tıpkı Esenyurt gibi açıklarız, Mersin gibi açıklarız" dedi.

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