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CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

Balıkesir'de CHP-HDP ittifakını gözler önüne serecek ve ana muhalefet partisinin İslam düşmanlığını kanıtlayacak nitelikte görüntüler kaydedildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:19

Her defasında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptıkları kirli ittifakı inkar eden CHP, bu kez fena yakalandı. CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin çok büyük bir skandala imza attı. Cuma günü yaptıkları miting esnasında Cuma selası okunmasıyla konuşmasını sonlandıran Ensar Aytekin, mikrofonu açık unuttu. Seladan rahatsız olan partili, müezzine ağza alınmayacak laflar etti. Bir süre sonra mikrofonun açık olduğunu fark eden bir partili kapatmayı denese de başarılı olamadı.

Bir diğer skandalın sahibi ise, Selman Hasan Arslan... CHP'li aday, yanına gelen bir iş adamıyla sohbet etmeye başladı. Skandal diyalogda ele alınanlar ise 'Kürdistan'dı. Sözde iş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." diyerek PKK'nın siyasi ayağı HDP ile yaptıkları ittifakı bir kez daha kanıtladı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:19
  1. CHP
  2. Balıkesir
  3. kürdistan
  4. müezzin

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  • URFALI HALİLURFALI HALİL50 dk önce
    ALLAH şaşırtırsa boyalarını böyle açığa çıkarır. hiç bir kuldao ayıblarını örtecekmikrofunu kapatmayafırsat vermez.
  • Okan DüzmeşeOkan Düzmeşe1 sa önce
    ALLAH BELANIZI VERSİN....
  • Erhak Erhak 1 sa önce
    CHP HDP işbirliği şifreleri ortaya çıkmıştır.HDP nin abisi CHPoy karşılığında güneyde kürdistan özerk federasyonu sağlama sözü vermiştir.Kadrolarına pyd (terör örgütü kabul etmedikleri) pkk,dhkpc alacaktır.299 tanesini devlet tespit etmiştir.CHP BELEDİYELERİNDE Atatürk yanında APO portresi görürseniz hiç şaşırmayın.Sonra gelip biz kemalistiz dersiniz utanmadan.Mustafa Kemalin vatanın birliğine bütünlüğüne kast eden,ülkeyi bölmeye destek çıkan askerleri...2) Bunlar hayatı öyle ben merkezli yaşıyor ki hocanın okuyuşunu kendi enaniyetleriyle değerlendiriyorlar..Ezan her sabah ağzıma ağzıma okunuyor diyen sera kadıgilleri CHP nin üst kadrolarına taşıyan zihniyete,daha ezana tahammülü olmayanlara tecvid,tertil,müks,yusr desenizbunlar bize küfrediyor galba derler.Dine kur'an a bu kadar yabancılar.
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 1 sa önce
    Böyle tipler böyle davrandığı sürece, chp kaybetmeye devam edecektir
  • Bir YolcuBir Yolcu1 sa önce
    Ah, kardeşim ah! CHP'nin İslam dostluğu vaki midir?! CHP bugün, çok şükür, KK sayesinde can çekişiyor; eğer 1930'ların otoritesi ve iktidarına sahip olsa, bırakın sövmeyi, hakareti; bütün müezzinleri, imamları darağacında sallandırırlardı!.. (Allah'ın laneti, tüm İslam düşmanlarının üzerine olsun!)...
  • SeymenSeymen1 sa önce
    Bizim oy da AK PARTİ YE!!!
  • YAŞARYAŞAR2 sa önce
    İçinde 1 gram Vatan Millet sevgisi kalmış CHP'li varsa, bu görüntüleri iyi seyretsin. Partilerinin ne hale geldiğini ve kimlere hizmet ettiğini. Bu ve bundan sonraki secimler ne siyasi nede ideolojik olacaktır. Var olmak ve olmamak arasında yapılacak tercih olacaktır. Ziraa 15 Temmuzda emellerine ulaşmış olsalardı. Şu anki toprak bütünlüğümüz tehlikeye girmiş olacak ve halen iç savaş ile uğraşıyor olacaktık. Ancak düşman halen vazgeçmiş değil. Her fırsatta bizleri sindirme ve yıpratma çabalarında olacaktır. Bunuda içimizdeki hain maşaları sayesinde yapacaklardır. Benim kanaatim 31 Mart secimlerinden sonra bu maşaların tek tek ifşa edilmesi, ve gerekli cezaların en ağırı ile cezalandırılmalarıdır.
  • Vuslat Vuslat 2 sa önce
    CHP şunuemin olun bu milletaslave aslasiziikdidaragetirmiyecekbunu boylebilinturkiyeninyarısındanfazlasısağcısağcıkesimdeCHPoy vermezzaten
  • yusufyusuf2 sa önce
    bunlara oy veren arkadaşlar iyi düşünsün bu hainler yarın birgun sizleride satarlar bunlarda d,in iman kalmamış hepsi kandilin uşaklığını yapıyor bakalım mezara girince hoca efendi ağdalımı okur ağdasız mı şerefsizlikte nobel alır bu onursuz satılık kopekler
  • seyitseyit2 sa önce
    CHP senfoni orkestrası.Bu adamları Allah konuşturuyor gerçek CHP liler bunlar.
  • OSMANLI OSMANLI 2 sa önce
    Sela olayında ,ilk değiller bunlar daha yeni sela veren müezzini darp etmişlerdi rum pislikleri , Atamızın izindeyiz kanıtıdır , bazen Avrupa ülkelerine kızıyoruz pkk ya müsamaha gösteriyorlar diye , biz kendi Meclisimizdeki hainleri temizliyemedikten sonra ,dışarıya laf söylemeye gerek yok .
  • KadirKadir2 sa önce
    Bu soysuzlari neden tutuklamiyorlar
  • SelimSelim2 sa önce
    Rezil pislikler. Sizin ne haddinize okunan selaya laf atmak. Namuusuz kafirler. Oyları kürdistanaymış. Savcılar ne güne duruyor. Bu ülkede kürdistan diye bir yer mi var

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