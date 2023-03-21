CHP'liler kendisi söylüyor! 'Bize adam diyemezsiniz'

Sosyal medya, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşılırken birbiri ardına yapılan siyasi paylaşımlara sahne oluyor.

Bugün en çok izlenilen videolardan birisi de CHP'lilerin, "Bize adam diyemezsiniz" tepkisi oldu.

Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam, TBMM'deki bir tartışmada CHP yöneticilerini, "Adamlarınıza oturun deyin" sözleri ile uyarmıştı.

Milletvekilleri ise Sağlam’ın sözlerine, "Bize adam diyemezsiniz" diye tepki göstermişti.

Yaşanan ilginç tartışma sonrasında, Sağlam, "Milletvekili adam değil mi?" diye sorduktan sonra CHP'lilere 'adam' dediği için özür dilemişti.

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