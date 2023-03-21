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Medya CHP'liler kendisi söylüyor! 'Bize adam diyemezsiniz'
Medya

CHP'liler kendisi söylüyor! 'Bize adam diyemezsiniz'

TBMM Genel Kurulu'nda tarihe geçen, "Bize adam diyemezsiniz' kavgası sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 23:47:00 - 2023-03-21 23:48:27

Sosyal medya, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşılırken birbiri ardına yapılan siyasi paylaşımlara sahne oluyor.

Bugün en çok izlenilen videolardan birisi de CHP'lilerin, "Bize adam diyemezsiniz" tepkisi oldu.

Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam, TBMM'deki bir tartışmada CHP yöneticilerini, "Adamlarınıza oturun deyin" sözleri ile uyarmıştı.

Milletvekilleri ise Sağlam’ın sözlerine, "Bize adam diyemezsiniz" diye tepki göstermişti.

Yaşanan ilginç tartışma sonrasında, Sağlam, "Milletvekili adam değil mi?" diye sorduktan sonra CHP'lilere 'adam' dediği için özür dilemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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