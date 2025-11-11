CHP’liler karakolluk oldu, yolsuzluk manşetleri patladı: Albayrak’tan Atatürk’lü "Benden sonra anladığın buysa..." göndermesi kapak oldu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı bir paylaşımla, Eskişehir’deki CHP’li belediyelerin son dönemdeki icraat ve skandallarına gönderme yaptı. Yolsuzluk, hırsızlık, kara para aklama gibi bir çok usulsüzlüklerle gündeme gelen CHP’li belediyelere Albayrak’tan Atatürk’lü "Benden sonra anladığın buysa..." gazete küpüründeki sözler kapak oldu.

"BENDEN SONRA ANLADIĞIN BUYSA..."

"Benden sonra anladığın buysa" başlığıyla yaygın ve yerel medyadan gazete manşetlerinin kullanıldığı videoda; CHP’li Eskişehir Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerinin son günlerde yaşanan hafif yağış sonrasında dahi ortaya çıkan altyapı eksiklikleri, belediye yöneticilerinin kriz anındaki ilgisiz tavırları, karakolluk olan CHP’liler ve TOKİ’ye yer tahsis edilmemesi gibi pek çok husus yer aldı.

Yapılan paylaşımda kullanılan manşetlerden bazıları şu şekilde: Yolsuzluklar Ortaya Dökülünce Özel Çirkinleşiyor, CHP’liler Sonunda Karakolluk Oldu, Trafiğimiz Katlanılmaz Durumda Değilmiş, TOKİ’ye yer tahsis etmediler, Şehir Sular Altında Başkanlar Çiftetellide.