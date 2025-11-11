  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Siyaset CHP’liler karakolluk oldu, yolsuzluk manşetleri patladı: Albayrak’tan Atatürk’lü "Benden sonra anladığın buysa..." göndermesi kapak oldu
Siyaset

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, sosyal medya üzerinden paylaştığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin de yer aldığı videoyla, CHP'li Eskişehir Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerine sert bir göndermede bulundu. "Benden sonra anladığın buysa" başlığıyla, belediyelerin altyapı eksiklikleri, yolsuzluk ve siyasi kavgalarını gazete manşetleriyle sergiledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı bir paylaşımla, Eskişehir’deki CHP’li belediyelerin son dönemdeki icraat ve skandallarına gönderme yaptı. Yolsuzluk, hırsızlık, kara para aklama gibi bir çok usulsüzlüklerle gündeme gelen CHP’li belediyelere Albayrak’tan Atatürk’lü "Benden sonra anladığın buysa..." gazete küpüründeki sözler kapak oldu.

"BENDEN SONRA ANLADIĞIN BUYSA..."

"Benden sonra anladığın buysa" başlığıyla yaygın ve yerel medyadan gazete manşetlerinin kullanıldığı videoda; CHP’li Eskişehir Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerinin son günlerde yaşanan hafif yağış sonrasında dahi ortaya çıkan altyapı eksiklikleri, belediye yöneticilerinin kriz anındaki ilgisiz tavırları, karakolluk olan CHP’liler ve TOKİ’ye yer tahsis edilmemesi gibi pek çok husus yer aldı.

Yapılan paylaşımda kullanılan manşetlerden bazıları şu şekilde: Yolsuzluklar Ortaya Dökülünce Özel Çirkinleşiyor, CHP’liler Sonunda Karakolluk Oldu, Trafiğimiz Katlanılmaz Durumda Değilmiş, TOKİ’ye yer tahsis etmediler, Şehir Sular Altında Başkanlar Çiftetellide.

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı
Siyaset

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

AK Parti İstanbul’da 3 ilçe başkanını görevden aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme ya..
Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
