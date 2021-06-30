CHP'liler İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na şikayet etti! Abdullah Gül'e neler tahsis edilmiş neler...

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin Ekrem İmamoğlu’nun Abdullah Gül’e yaptığı jesti yazdı. Melik Yiğitel’in CNN Türk’te gündeme getirdiği iddiaya göre, Ekrem İmamoğlu Abdullah Gül’e tahsis edilen belediyeye ait makam ve hizmet araçlarını geri çekmemesi CHP’de rahatsızlık yarattı.

Zafer Şahin bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu’nun Abdullah Gül’e yaptığı jesti ve ona verilen tepkiyi yazdı Melik Yiğitel’in iddialarını aktaran Şahin, konunun Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar gittiğini belirtti.

Zafer Şahin yazısında Ekrem İmamoğlu’nun Abdulllah Gül’e ayrıcalık tanıdığını belirtti:

“CHP kulislerini sallayan iddiayı CNN Türk’te gazeteci Melik Yiğitel gündeme getirdi.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e kendisinden önceki dönemde tahsis edilen belediyeye ait makam ve hizmet araçlarını geri çekmemişti.

Hatta Gül’ün yanında çalışan görevlilere lojman da verilmişti!

“E, ne var bunda?” diyebilirsiniz. Bence de eski bir Cumhurbaşkanı’na böyle bir ayrıcalık tanınması anlaşılabilir bir şey.”

Şahin yazısında bir CHP’linin Kılıçdaroğlu’na mesajını da paylaştı:

“Ancak CHP içinde bu durum sıkıntı yaratmış. Konu Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar gitmiş.

Elimde İmamoğlu’nu CHP liderine şikâyet eden bir partilinin mesajı var. Özetleyerek aktarıyorum.

“Sayın Genel Başkanım. Ekrem Bey göreve başladıktan sonra bütün kurum ve kuruluşlardaki belediyeye ait makam ve hizmet araçlarını geri aldı.

Ama Abdullah Gül’e tahsis edilen çift şoförlü araç halen şoförlerle beraber Gül ailesine hizmet etmeye devam ediyor.

Her gün yüzlerce kilometre yol yapıyor.

Ayrıca belediyenin ihtiyaç sahipleri için yaptırdığı sosyal konutlar da Gül’ün yanında çalışan personele lojman olarak tahsis edilmiş.

Gül ailesi iki konutu da misafirhane olarak kullanıyor.

Bir konut ise depo olarak kullanılıyor.

Bu durumu nasıl vicdanınıza sığdırıyorsunuz? Fakirin, fukaranın hakkını neden önemsemiyorsunuz?”

Şikâyet sahibi CHP’linin iddiaları doğru mu bilmiyorum.

Büyükşehir bu konuda bir açıklama yaparsa kamuoyu aydınlanır.”

Zafer Şahin yazısında Kılıçdaroğlu, Babacan ve İmamoğlu’nun Abdullah Gül’e olan sempatisini de yazdı. Şahin, "Ancak Kemal Bey’in de İmamoğlu’nun da Gül’e sempatisi malum. İmamoğlu’nun kendisine genel sekreter olarak Ali Babacan’ın en yakın adamını seçmesi zaten her şeyi anlatıyor. İmamoğlu belli ki Kemal Bey’in dostlarıyla iktidara yürüme stratejisini İstanbul’da hayata geçirmeye çalışıyor. CHP’liler kendilerini bu duruma alıştırsa iyi olur. Dostlarla iktidar böyle bir şey. Ne kadar jest, o kadar dostluk... Gerçi burada jesti yapan hep CHP ama sorun yok. Vardır parti büyüklerinin bir bildiği...” ifadelerini kullandı.