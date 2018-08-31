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CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...

Partililerin nasıl İstanbul İl Başkanlığı'na getirildiğini bir türlü anlayamadığı CHP'li Canan Kaftancıoğlu, yine muhalif milletvekillerinin eleştiri odağında.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:51
CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte attığı tweet'ler uzun bir süre gündemdeydi. Domuz eti ziyafetleriyle hafızlara kazınan Kaftancıoğlu'nun, şehitlerimize hakaret ettiği tweet'ler de hem zihniyetini ortaya koymuş, hem de eleştirilmesine neden olmuştu.

Kaftancıoğlu'nun tepki çeken son paylaşımı ise Bodrum'dan.

"KÖPEĞİYLE Mİ CHP'Yİ DİZAYN EDİYOR"

CHP Parti Meclisi'nde gündeme gelen fotoğrafla ilgili söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Canan Kaftancıoğlu CHP'yi, köpeği Rocky ve eşiyle mi dizayn ediyor? Bunları da geçin masada bira şişesi, şarap bardağı var. İçiyorsa içsin ama bunu bir parti yetkilisi olarak paylaşım yapmasın. Sayın Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarını açıklamaktan siyaset yapamaz hale geldik. Bunları Anadolu'da kimseye anlatamazsınız" dedi.

İşte "skandallar kraliçesi" Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımı:

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 08:51
  1. Kahramanmaraş
  2. İstanbul
  3. canan kaftancıoğlu
  4. CHP
  5. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç

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