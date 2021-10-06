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Siyaset CHP'liler bu görüntülere ne diyecek? Kılıçdaroğlu'nu PKK kanalında ifşa eden 'Anayasa' çıkışı
Siyaset

CHP'liler bu görüntülere ne diyecek? Kılıçdaroğlu'nu PKK kanalında ifşa eden 'Anayasa' çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK kanalı İMC TV'de yaptığı konuşmada Anayasa'nın ilk 3 maddesinin değiştirilebileceğini söylediği görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 17:13:00 - 2021-10-06 17:19:33

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2015'te Anayasa değişikliği ile ilgili yaptığı açıklaması yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis'te AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

"PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor"

Yeni Anayasa tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasadaki ilk 4 maddenin değişme fikrini eleştirek "Biz yeni Anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2015 yılında PKK'ya yakın bir yayın organında Anayasa ile ilgili söylediği sözleri akıllara getirdi.

"İlk 3 madde değiştirilebilir"

O dönem terör örgütü PKK'nın televizyonu İMC TV'de konu ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu,  Anayasa'nın değiştirilemez ilk üç maddesinin değişikliğine ısrarla evet dediği görülüyor.

 

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