CHP'liler Beyoğlu'nda "Kemalist değilim" diyen adaya oy verecek

CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı Alper Taş, kendisine ilk teklifin, geçen hafta pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından getirildiğini açıkladı. Aynı zamanda Taş, Kemalist olmadığını vurguladı.

Canan Kaftancıoğlu ile Gezi'de beraber çalışmış!

T24'e konuşan Alper Taş, "Canan zaten Haziran Hareketi'nde birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Ancak tam teklifi getirdiği sırada Kemal Bey'le arasında anlaşmazlık olduğu hatta istifa ettiği gündemdeydi." dedi.

Kemalist olmayan aday oy verecekler

Alper Taş sözlerine, Kemalist olmadığını da ekledi. Beyoğlu'nda Kemalist olmayan bir adaya, CHP tabanının nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu oldu.