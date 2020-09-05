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Siyaset CHP'liler Atatürk'e hakaret için sıraya girdi! Berhan Şimşek'ten büyük terbiyesizlik
Siyaset

CHP'liler Atatürk'e hakaret için sıraya girdi! Berhan Şimşek'ten büyük terbiyesizlik

CHP'li isimler Atatürk'e hakaret için kasten yeni ifadeler üretme yarışına girdi. Bir TV programına katılan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, Akit'e saldırmak için zırvalarken Anıtkabir ile ilgili skandal bir ifadede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 01:31:00 - 2020-09-05 01:36:25

 yeniakit.com.tr 

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün hemen ardından paralardan resmini kaldıran, geçtiğimiz yıllarda ise Atatürk portresini çöpe attığı ortaya çıkan ve Atatürk maskesiyle ülkede iftirayla at koşturan CHP'de skandallar bitmiyor. 

Bir TV programına katılan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, Anıtkabir ile ilgili skandal bir ifadede bulundu.

CHP'liler hakaretler için sıraya girdi

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır'ın "Anırtepe" ifadesinin ardından CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek de, Akit'in sehven yazdığı bir ifade yerine yeni bir çirkin sözle Mustafa Kemal Atatürk’ün medfun bulunduğu Anıtkabir'e hakarette bulundu.

Anıtkabir'e "Ahırkabir" hakareti

Sehven yazıldığı ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirdiği halde Akit'e iftira attığı sırada ileri geri konuşan Berhan Şimşek, kasıtlı olarak "Ahırkabir" hakaretinde bulundu.

Atatürk'ün portresini de çöpe atmışlardı

CHP’de, bir milletvekilinin odasında “Atatürk portresinin çöpe atıldığı” tartışması sonucunda, skandalı ortaya çıkaran CHP'li eski milletvekili Aylin Nazlıaka o dönem partiden ihraç edilmişti.

Atatürk maskesiyle Kemalistleri aldatmaya devam eden CHP'nin o ismi hala açıklamaması ve partiden kovmamasının nedeni merak konusu.

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