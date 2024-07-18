CHP’liler acılı babayı çıldırttı! Vekiller sen kim diyerek cevap verdi
Hayvan yasasını kabul etmeyen CHP’liler ‘çocukların okula yürüyerek değil servisle gittiğini’ söyleyince acılı baba Halil Yılmaz sinir krizi geçirdi. Vekillere tepki gösteren baba Halil Yılmaz "benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek" dedi.
Çocuğu hayvanlar tarafından parçalanan acılı Baba Halil Yılmaz, hayvan yasasına karşı çıkarak ‘çocukların yürüyerek değil servisle okula gittiğini belirten vekillere sert tepki gösterdi.
Hayvan yasasını kabul etmeyen CHP milletvekillerine tepki gösteren Halil Yılmaz, çocukların okula yürüyerek değil servisle gitmesi gerektiğini savunan milletvekillerinin sözlerine karşı büyük bir öfke patlaması yaşadı. Sinir krizi geçiren acılı baba, "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek" diyerek gözyaşları içinde feryat etti. Bu trajik olay, hayvan yasası tartışmalarında kamuoyunun dikkatini bir kez daha çocuk güvenliğine çekti.
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