  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Temel Kotil'in ardından TUSAŞ'ta bir sürpriz ayrılık daha!

Bakan Fidan'dan dikkat çeken Afrika açıklaması

Ünlü yatırımcı Jim Rogers'tan borsa uyarısı! "Herkesin iyi zaman geçirmesi hayra alamet değil"

Google'dan Vids Adımı: Yeni Yapay Zekâ Uygulamasını Piyasaya Sürüyor!

Sosyal medyada gündem olan kürsü ayrımcılığı! Özdağ'a öyle Babacan'a böyle

Fetullah Gülen ve Levent Göktaş yargılanıyor! Hablemitoğlu suikastı davasında zorla getirilme kararı

ABD-Çin Rekabetinde Yeni Cephe Açıldı!

İşte Hamas ile İsrail'in farkı! Esirler ölme noktasında....

Donald Trump, Tayvan’a savunma için para ödeme çağrısı yaptı! TSMC hisseleri sarsıldı

Trump'a suikast! Düzenleyen kim olduğu açıkladı ama girişiminin 'nedeni' bulunamadı! Herkes şaşkın
Sosyal Medya CHP’liler acılı babayı çıldırttı! Vekiller sen kim diyerek cevap verdi
Sosyal Medya

CHP’liler acılı babayı çıldırttı! Vekiller sen kim diyerek cevap verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-18 08:20:00 -

Hayvan yasasını kabul etmeyen CHP’liler ‘çocukların okula yürüyerek değil servisle gittiğini’ söyleyince acılı baba Halil Yılmaz sinir krizi geçirdi. Vekillere tepki gösteren baba Halil Yılmaz "benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek" dedi.

Çocuğu hayvanlar tarafından parçalanan acılı Baba Halil Yılmaz, hayvan yasasına karşı çıkarak ‘çocukların yürüyerek değil servisle okula gittiğini belirten vekillere sert tepki gösterdi.

Hayvan yasasını kabul etmeyen CHP milletvekillerine tepki gösteren Halil Yılmaz, çocukların okula yürüyerek değil servisle gitmesi gerektiğini savunan milletvekillerinin sözlerine karşı büyük bir öfke patlaması yaşadı. Sinir krizi geçiren acılı baba, "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek" diyerek gözyaşları içinde feryat etti. Bu trajik olay, hayvan yasası tartışmalarında kamuoyunun dikkatini bir kez daha çocuk güvenliğine çekti.

Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü
Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü

Aktüel

Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kötü haber maalesef geldi! Türkiye'nin hayvancılık devi iflas etti
Kötü haber maalesef geldi! Türkiye'nin hayvancılık devi iflas etti

Gündem

Kötü haber maalesef geldi! Türkiye'nin hayvancılık devi iflas etti

Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 2.5 milyona yaklaştı
Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 2.5 milyona yaklaştı

Aktüel

Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 2.5 milyona yaklaştı

Hayvan hakkı edebiyatı yapanlar kanayan yaraya merhem olmuyor
Hayvan hakkı edebiyatı yapanlar kanayan yaraya merhem olmuyor

Gündem

Hayvan hakkı edebiyatı yapanlar kanayan yaraya merhem olmuyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23