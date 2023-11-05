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Siyaset CHP'liden mescide büyük saygısızlık
Siyaset

CHP'liden mescide büyük saygısızlık

Yeniakit Publisher
2023-11-05 08:40:00 -

Bir CHP’linin 38’inci Olağan Kurultayı’ın gerçekleştiği Ankara Spor Salonu’nun mescidine yaptığı saygısızlık kameraya yakalandı.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın gerçekleştiği Ankara Spor Salonu’nun mescidinde namaz kılınan yere, CHP’li bir ismin telefonla konuşmak için girerken ayakkabılarını çıkarma zahmeti göstermemesi CHP'lilerin dine saygısızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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