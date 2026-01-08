CHP'li Yunus Emre Avrupa'ya koştu Türkiye'yi yine yabancılara şikayet etti!

Milli meselelerdeki duruşuyla sık sık eleştirilen CHP yönetimi, uluslararası arenada Türkiye’yi hedef alan söylemlerine bir yenisini daha ekledi. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) gerçekleştirdiği konuşmada, kendi ülkesini Batılı kurumlara şikayet ederek tepkilerin odağı oldu.

Emre, kürsüden yaptığı konuşmada Türkiye'nin iç meselesi olan hukuki süreçleri diline dolayarak Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay gibi isimlerin derhal serbest bırakılması için Avrupa'dan medet umdu.

Türkiye düşmanı çevrelerin ekmeğine yağ süren CHP'li vekil, hızını alamayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaları ve kayyum atamalarını da yabancı heyetlerin önünde eleştirdi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasını da "gazetecilik faaliyeti" kılıfıyla savunan Emre, Türkiye'nin yargı bağımsızlığına gölge düşürmeye çalıştı. Yerli ve milli duruş sergilemek yerine Avrupa başkentlerinde Türkiye'yi karalama kampanyasına soyunan CHP'nin bu tavrı, bir kez daha büyük tepki topladı.