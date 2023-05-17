CHP’li yazardan skandal itiraf

CHP’nin arka bahçesi konumundaki HalkTV’de kalem oynatan Kadri Gürsel, “korku siyaseti”nden medet umduklarını itiraf etti.

Gürsel, “İktidar seçmeninden vazgeçtik diyelim, 14 Mayıs sonuçları nedeniyle umudunu yitirerek sandığa küsme eğilimi içine girmekte olan bir grup Millet İttifakı seçmeni var mesela... Bu seçmeni 28 Mayıs’taki ikinci tur için sandığa yeniden nasıl götüreceksiniz? Bu sorunun cevabı çok basit: Sandığa gitmezse doğacak siyasi sonuçların başına nelerin gelmesine neden olacağını kendisine hatırlatarak. Yani birazcık korkutarak…” ifadelerini kullanarak, muhalefete “Seçmeni kandırın” diye akıl verdi.



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