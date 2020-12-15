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Aktüel CHP'li Yalım, Uşak'ta meydana gelen doğal gaz sorununun çözülmesini istedi
Aktüel

CHP'li Yalım, Uşak'ta meydana gelen doğal gaz sorununun çözülmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:50:28 -
CHP'li Yalım, Uşak'ta meydana gelen doğal gaz sorununun çözülmesini istedi

TBMM (AA) - CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak'ta pazar günü doğal gaz ana giriş borusunun patlaması nedeniyle meydana gelen aksaklıkların bir an önce giderilmesini istedi.

Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uşak'ta pazar günü sabah saatlerinde, belediye ekiplerince yapılan kazı çalışmasında ilin doğal gaz ana giriş borusunun patladığını söyledi.

Bir yangın çıkmadan gazın kesildiğini anlatan Yalım, pazar akşam saatine kadar borunun tamir edilerek şehre gaz verilmeye başlandığını ifade etti.

Yalım, her abonenin tekrar gaz alabilmesi için sayaçlarda reaktivasyon yapılması gerektiğini, bunun da 10-12 dakika sürdüğünü dile getirerek, bazı bakanlara ulaşıp destek istediğini ve ekip talebinde bulunduğunu belirtti.

"Ancak çok fazla ekip gelemedi. 2 Kütahya'dan, 2 Manisa'dan, 2 Afyonkarahisar'dan, 2 İzmir'den olmak üzere 8 ekip geldi. 20 tane iç tesisat ekibi esnaflarımızdan oluşturuldu ve toplam 45 ekiple müdahale edilmeye çalışıldı." diyen Yalım, hala doğal gazı açılamayan çok sayıda vatandaş olduğunu bildirdi. Yalım, 95 bin abonenin dörtte birinin doğal gaza ulaşamadığını söyledi.

Yalım, dün sabah 2 evde patlama meydana geldiğini ve 2'si ağır 7 kişinin yaralandığını anımsatarak, birçok sokakta doğal gaz borularının basınçtan dolayı patladığını ve bazı yerlerde de gaz kaçağı bulunduğunu öğrendiğini ifade etti.

AFAD'ı göreve davet eden, vatandaşların ekipler gelmeden gaz vanalarını açmamasını isteyen Yalım, ildeki doğal gaz sorununun bir an önce çözülmesini istedi. Yalım, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmeleri için Meclis'te bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan da bu konuda yardım istediğini kaydetti.



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