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CHP'li Veli Ağbaba 'Gezi' tweetiyle rezil oldu!

CHP'li Veli Ağbaba, çapulcuların açtığı 'Gezi' etiketine destek vereyim derken rezil oldu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 01:45
CHP'li Veli Ağbaba 'Gezi' tweetiyle rezil oldu!

Gezi Kalkışması'nı gerçekleştiren çapulcuların sosyal medya platformu Twitter'da açtığı bir etikete yazan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, destek vereyim derken rezil oldu.

2013'te gerçekleştirilen Gezi Kalkışması'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle alınan OHAL kararının ardından KHK ile kamudan ihraç edilenlerin de sesi olduğunu söyleyen ve baltayı taşa vuran CHP'li Ağbaba, "Gezi, işsizliğe, sömürüye, açlığa ‘dur’ demektir. Gezi, ataması yapılmayan öğretmenlerin, KHK’larla ihraç edilen yüzbinlerin, emeğini, ekmeğini isteyip hakkını alamayanların sesidir. Hiçbir mermi, hiçbir gaz fişeği bu kararlılığı yok edemedi, edemeyecek. #HepimizGezideydik" ifadesinde bulundu.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 01:45
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
  2. Veli Ağbaba
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