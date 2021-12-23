CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca cevabı böyle yapıştırdı
TBMM'de konuşma yapan CHP'li Veli Ağbaba, kürsüde cüzdanını unuttu. Ağbaba'nın ardından kürsüye çıkan AK Partili Mustafa Elitaş, "Cüzdanına sahip olamayan adam, bütçeye nasıl sahip olacak" diye konuştu.
TBMM Genel Kurulda yasa görüşmeleri devam ederken, ilginç anlar yaşandı. Konuşma için kürsüye gelen CHP'li Veli Ağbaba ayrılırken cüzdanını unuttu. Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kürsüde cüzdanı görünce Ağbaba'ya yüklendi.
Ağbaba'ya "cüzdanını gel al" diyen Elitaş "Cüzdanına sahip olamayan adam, bütçeye nasıl sahip olacak" ifadelerini kullandı.
Cüzdanını kürsüde unuttu
CHP Milletvekili Veli Ağbaba, kürsü konuşması sırasında sözü ekonomiye getirdi. Cebinden para çıkartarak ekonomiye dikkat çeken Ağbaba, cüzdanını kürsüde unuttu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, cüzdan üzerinden Veli Ağbaba'ya ayar verdi ve şunları söyledi:
Elitaş'tan Ağbaba'ya cüzdan tepkisi
"Sayın Ağbaba şurada paraları saydınız, ardından espri yaptınız. 'AK Partililer bu parayı alır, götürür' dediniz. AK Partililer mert adamdır, güvenilir adamlardır. Şu ne? CHP Milletvekili Ağbaba'nın cüzdanı. Cüzdanına sahip olamayan adam, bütçeye nasıl sahip olacak."