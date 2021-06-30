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Siyaset CHP'li vekillerin dikkatine! Erdoğan'a hakaret eden Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Siyaset

CHP'li vekillerin dikkatine! Erdoğan'a hakaret eden Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında kendisine hakaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 20:07:00 -
CHP'li vekillerin dikkatine! Erdoğan'a hakaret eden Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hakaret

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin dünkü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu kaydedildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "kul hakkı yemek, hukuku kayıt dışına çıkarmak" gibi ithamlarda bulunduğuna yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik isnatlarının daha önce de birçok kez dava konusu yapıldığı ve bu söylemleri nedeniyle tazminata mahkum edildiği aktarılan dilekçede, "Davalının mahkeme kararlarına rağmen aynı iddia ve isnatları sürdürmeye devam etmesi, insan hakları belgelerinde ve Anayasa'da güvence altına alınan temel haklardan olan 'manevi hakların korunmasına' asgari düzeyde bile saygı göstermediğini ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

500 bin lira tazminat davası

Dava dilekçesinde 500 bin lira manevi tazminatın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edildi.

CHP'de fon oluşturulmuştu

Erdoğan'a çoğu defa tazminat ödemek zorunda kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun borçları için, CHP'de fon oluşturulmuştu. Fondaki para partililer ve milletvekillerinden toplanıyor.

 

 

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