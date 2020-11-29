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Gündem CHP'li vekilin skandal sözlerine MSB'den sert tepki
Gündem

CHP'li vekilin skandal sözlerine MSB'den sert tepki

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusu hakkındaki skandal sözlerine Milli Savunma Bakanlığından çok sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetlerine, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 14:57:00 - 2020-11-29 14:58:35
CHP'li vekilin skandal sözlerine MSB'den sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasında, bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edildiği belirtildi.

Bakanlığın aklın ve bilimin rehberliğinde, ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş Türk ordusunun niteliklerini daha da artırmanın gayreti içinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır.

Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetlerine, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

Hulusi Akar'dan CHP'li vekile sert tepki" target="_blank">
Bakan Hulusi Akar'dan CHP'li vekile sert tepki
Bakan Hulusi Akar'dan CHP'li vekile sert tepki

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