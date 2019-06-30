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CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyı çok sert eleştiren CHP'li Vekil Mehmet Bekaroğlu, "Aranızda bir tek kadın bile yok. Çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz" diyerek eleştirdi.

30 Haziran 2019 Pazar 16:13
CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!

CHP'li Vekil Mehmet Bekaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyı çok sert eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de toplantıyı Twitter'dan paylaştı.

"Aranızda bir tek kadın bile yok"

Bekaroğlu da Keskin'in paylaşımını retweetleyerek konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı. Bekaroğlu buluşma görüntülerini paylaşarak şöyle dedi:

"Aranızda bir tek kadın bile yok; haydi çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz!"

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 16:13
  1. CHP'li Vekil Mehmet Bekaroğlu
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  3. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin
  4. Twitter

YORUM YAZ

  • ali ihsanali ihsan22 dk önce
    arkadaşlar bu tür mesnetsiz haberler ile adamı mağdurlaştırıp kendi elimizle kahramanlaştırdık. Lütfen ciddi ve gerçekci haberlerle bu karton kahramanın gerçek yüzünü ortaya koyan haberler yapalım.

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