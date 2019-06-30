CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri! Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyı çok sert eleştiren CHP'li Vekil Mehmet Bekaroğlu, "Aranızda bir tek kadın bile yok. Çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz" diyerek eleştirdi.

CHP'li Vekil Mehmet Bekaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyı çok sert eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de toplantıyı Twitter'dan paylaştı. "Aranızda bir tek kadın bile yok" Bekaroğlu da Keskin'in paylaşımını retweetleyerek konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı. Bekaroğlu buluşma görüntülerini paylaşarak şöyle dedi: "Aranızda bir tek kadın bile yok; haydi çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz!"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.