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CHP’li vekil süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarıyla ilgili konuştu: Biz de çözülmesinden yanayız

Erken yaşta evlilikler ve süresiz nafaka konusu Türkiye’nin kanayan yaralardan biri olmaya devam ederken yeniakit.com.tr’ye konuşan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, her iki sorunun da çözümünden yana olduklarını belirtti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:10
CHP’li vekil süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarıyla ilgili konuştu: Biz de çözülmesinden yanayız

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Erken yaşta evlilik ve süresiz nafaka mağdurlarının sorunlarına ilişkin yasal düzenleme yapılması yönünde çalışmalar sürüyor. İktidar erken yaşta evlilik mağdurlarının sorunlarını çözmek için muhalefetten destek beklerken CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, yeniakit.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu. 

“Erken evlilik mağdurlarının sonu çözülmeli”

Geçtiğimiz aylarda erken yaşta evlilik mağdurlarıyla bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyen Atilla Sertel, “Erken evlilik mağdurlarının sorunlarının giderilmesinden yanayız fakat iktidarın getireceği yasayı görmemiz gerekiyor. Evlilik mağdurları konusunu getirip o konuya cinsel suçları da yasa maddesinin içine katacak mı, katmayacak mı? Bütün bunlar hassas konular. Elbette biz erken evlilikten dolayı mağdur olan arkadaşlarımızın sorunlarının çözülmesini isteriz.” şeklinde konuştu.  

“Aile bütünlüğünün sağlanmasından yanayım”

Erken evlilik mağdurlarına ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulunan Atilla Sertel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erken evlilik mağdurlarının sorununu çözerken aradaki yaş farkının makul olup olmamasına bakmamız lazım. Karı-koca ilişkisinin sürmesi ve çocuklarına bakması kaydıyla cezaevinde bulunan kişilerin tamamen affı yerine şartlı salıverilmelerinden yanayım. Kişi dışarı çıktıktan sonra eşine ve çocuklarına bakmayacaksa cezasını cezaevinde çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Kısaca ben aile bütünlüğünün sağlanması gerektiğini düşünüyorum.”

“Yasayı görmek lazım”

Yeniakit.com.tr’nin sorusu üzerine süresiz nafaka konusuna da değinen CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, çözümsüzlük yerine vatandaşların sorunlarının çözümünden yana olduklarına dikkat çekerek, “Süresiz nafaka konusunda da çok değişik görüşler ve mağduriyetler var. 3 ay, 1 yıl  evli kalmış ömür boyu nafaka ödüyor vatandaş. Bunlar da tartışılabilir ama dediğim gibi yasayı görmek lazım.Yasayı görmeden bir şey söylemek doğru değil.” şeklinde konuştu.  

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:10
  1. Atilla Sertel
  2. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel

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  • abdrhmnabdrhmn14 dk önce
    olurmu yahu nafaka yasasımı ,ondan daha önemli 25 kuruşluk naylon poşete zam kanunu var sırada. vatandaş kimin umurunda akp ninmi güldürme beni altıma yaptım gülmekten

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