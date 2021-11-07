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Siyaset CHP'li vekil "mağdur" diye ziyaret etmişti... Bakın kim çıktı
Siyaset

CHP'li vekil "mağdur" diye ziyaret etmişti... Bakın kim çıktı

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün "mağdur" diye ziyaret ettiği "MS'im komutanım" isimli kitabın yazarı Ümit Can Özorman'ın kripto FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 14:24:00 - 2021-11-07 14:24:29

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü "mağdur" diyerek "MS'im komutanım" isimli kitabın yazarı Ümit Can Özorman (26) isimli eski askeri okul öğrencisini ziyaret etti.

15 Temmuz hain darbe girişi sonrası Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan KHK ile atılan Özorman ile bir araya gelen Süllü, eski askeri okul öğrencisini "mağdur" gibi gösterdi.

Jale Nur Süllü ziyaretinde, "Seni dinlemekten çok mutlu oldum diyemeyeceğim. Keşke seninle üzerinde üniformanla karşılaşabilseydik. Bu mağduriyetleri biliyoruz. Aileler aynı mağduriyeti yaşıyor. Keşke bunlar hiç yaşanmamış olsaydı. Bu mağduriyetlerinizi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor. Yakından takip ediyoruz. İnşallah güzel günlerimiz olsun. Tüm mağdur askeri okul öğrencilerine selam olsun. Yazdığın kitap için de ayrıca seni tebrik ederim" dedi. Özorman da, "Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Askeri öğrenci suçsuzdur. KHK'lar iptal edilsin" dedi.

Özorman'ın FETÖ'nün askeri okullara aday numarasını 'avantajlı kodlama' yaparak sızdırdığı kişiler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Sınav usulsüzlükleri soruşturmaları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kriptoloji Ana Bilim Dalı Uzmanları tarafından hazırlanan listede adı geçen Özorman'ın KHK Platformu'nun etkinliklerine de katıldığı belirlendi.

Özorman'ın Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci alım mülakat sınavında aday numarası kodlanarak örgüt üyelerince çok özel bir FETÖ'cü olarak TSK'ya yerleştirildiği tespit edildi.

Avantajlı kodlama nedir?

Avantajlı kodlama yönteminde, FETÖ üyeleri aday numarasının bazı hanelerindeki rakamların toplamından elde edilen sonuca göre anlaşılıyor. Avantajlı numaraya sahip olanlar mülakattan başarı ile geçiyor. Böylece terör örgütü kendi üyelerini askeri okula bu şekilde sızdırıyor.

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