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CHP'li vekil Fransa'daki eyleme katıldı

Fransa'ya giden CHP'li eski milletvekili Aytuğ Atıcı, eylemleri yerinde görmek için sokağa çıktı.

02 Aralık 2018 Pazar 20:42
CHP'li vekil Fransa'daki eyleme katıldı

CHP Parti Okulu'nda görev yapan eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı, beraberindeki partililerle Fransa'ya gitti.

Ülkede çıkan olayları inceleyen CHP'liler, yeni eylem tarzlarını öğrendi.

"Yerinde görmek istedik"

Eylemcilerin arasında açıklamalarda bulunan Atıcı, "Protestoları yerinde görmek için gezintiye çıktık. Adeta Gezi olaylarını andıran bir hava var. Halk herkesi selamlıyor. Herkes barışçıl bir arada bulunurken bazı provokatörler tıpkı Gezi olaylarında olduğu gibi olayları karıştırıp şiddet uygulamasına neden oluyor." dedi.

Atıcı'nın "barışçıl bir hava var" dediği esnada fişek atılması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 20:42
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