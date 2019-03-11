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CHP'li vekil açık açık PKK'dan oy istedi!

CHP, HDP ve İyi parti ortak adaylarla kolkola seçime girerken CHP'li isimlerden art arda skandal açıklamalar geliyor. Son olarak CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu açık açık PKK’nın oylarına talip olduklarını söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:48

Türkiye'nin bekası için kurulan Cumhur İttifakı'na karşı her türlü kirli işbirliğinin içinde olmaktan çekinmeyen CHP artık bölücü terör örgütü PKK'dan açık açık destek istiyor.

CHP'li Bankoğlu PKK'dan oy istedi!

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Almanya'nın Köln kentinde yaptığı konuşmada PKK'dan oy isteyerek büyük bir skandala imza attı. CHP'nin "Oylarını istiyoruz, farketmez" diyerek terör örgütü PKK'dan yardım istediği o anlar ise Halk TV'den canlı olarak yayınlandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:48
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