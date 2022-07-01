CHP’li üyesi İlhan Taşcı 'Amerika'nın sesi' oldu

Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) lisans başvurusu yapmayan DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi’nin erişimi RTÜK'ün istemi üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliğince engellendi.

İki haber sitesinin de erişime engellenmesinin ardından sitelerinin açılmadığı görüldü.

CHP'li isim 'Amerika'nın sesi' oldu

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı kararı Odatv’ye değerlendirdi. Adeta Amerika'nın sesi olan Taşcı, DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi’nin usulsüzlüğünü gizlemeye çalışarak şu safsatalarda bulundu.

“Lisans başvurusu yapmaları için bu kuruluşlara 72 saatlik süre verilmişti o sürenin sonunda bu yayın kuruluşları lisans başvurusu yapmayacaklarını ilan etmişlerdi aradan geçen iki ayın sonunda bugün RTÜK hukuk Müşavirliği RTÜK başkanın talimatı üzerine gerekli işlemleri hazırlıkları yapıp mahkemeye suç ceza hakimliğine başvurdu ve suç ceza hakimliği de bugün erişimin engellenmesi kararı verdi

“Genelde bu erişim engelleme kararları aşamalı olarak ulaşım kesilecektir bir 2 saat içerisinde muhtemelen hiç bir hat üzerinden Türkiye’den ulaşılamayacaktır” diyen İlhan Taşcı, Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Karar, FOX, Halk TV ve konuştuğu Odatv gibi muhaliflerin olduğunu görmezden gelerek utanmadan sıkılmadan "Seçimler için geri sayım başlandığı bugünlerde fiili bir sansür susturma basını baskılama dönemine girildi" ifadelerini kullandı.