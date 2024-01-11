  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1000 Beygirlik! Araç sahipleri dikkat: Rakiplere pes dedirten elektrikli araba, Mullen Five RS için o çıkış tarih verildi! Fiyatı ne kadar?

İsveç'te halkı korkutan açıklama: Savaşa hazır olun

Adana Demirspor-İstanbulspor maçında 'helal olsun' dedirten hareket! Öyle bir müdahale yaptı ki, tüm stadyum ayağa kalktı

İslam Memiş'ten gram altın için son uyarı! O güne kadar halledin, fiyatlar 1000 lira birden değişecek

Başkan Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi! Kritik görüşme 1 saat sürdü

Soykırım davası başladı! İsrail’in yaptığı zulümler karşılık bulacak mı?

Emekli olmayı bekleyenlere tarihi müjde! Cem Küçük'ün programında duyuruldu

TÜPRAŞ acil koduyla duyurdu: Binlerce ton petrolümüzü taşıyordu Gemiyle irtibatımız kesildi

Bayraktar TB2 SİHA'ya yeni rakip! Dünyaya 'tehlike' koduyla servis ettiler: İran bu İHA'larını oraya gönderecek

Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
Gündem CHP'li Tüy övgü yağdırdı! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi başardı'
Gündem

CHP'li Tüy övgü yağdırdı! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi başardı'

Yeniakit Publisher
2024-01-11 22:36:00 -
CHP'li Tüy övgü yağdırdı! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi başardı'

CHP'li meclis üyesi Mehmet Ali Tüy, deprem bölgesinde AK Parti'nin icraatlarından övgüyle bahsederken Kürt sorununu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözdüğünün altını çizdi.

CHP'den ihracı istenen Beşiktaş Meclis Üyesi Mehmet Ali Tüy, Adıyaman'da hemşerileri olan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu tebrik edince CHP'li Meclis üyeleri tarafından tepki gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın üçüncü birleşimi Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. İBB Meclisi'nde yapılan toplantıda CHP'den ihracı istenen Beşiktaş Meclis Üyesi Mehmet Ali Tüy gündem dışı söz aldı.

CHP'lilerden tepki gördü

 

Toplantıda söz alan Tüy, İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı döneminde İmamoğlu'na karşı çıkarak Şişli'de bir otelin satışına ret verdiği için ihraç edildiğini ifade etti. Mehmet Ali Tüy, depremde Adıyaman'da gösterdiği başarılardan ötürü Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu tebrik etti. Meclis Üyesi Tüy'ün AK Partili Belediye Başkanlarını tebrik etmesinden sonra AK Partili Meclis üyeleri, Tüy'e alkışlarla destek verirken, CHP'li Meclis üyelerinden de tepki gördü.

CHP'den ihracı istenen Beşiktaş Meclis Üyesi Mehmet Ali Tüy, "Ben yanılmıyorsam 2022'nin Nisan ayında gündemi gördüm ve o gün ki grup vekilimiz Doğan Subaşı'na, ben buna her ne kadar da tüm grup başkanları oy birliğiyle karar almış olsalar da Swissotel'in coğrafik olarak Beşiktaş'ta. Ben Beşiktaş'ta 6 yıl başkan yardımcılığı yaptım. Şu an da oranın meclis üyesiyim. 'Bu otelin satışında kamu yararı görmüyorum, kamu zararı görüyorum. Kamu yararı olduğuna dair ikna edilirse vazgeçerim, ret vermem. Ama ben kamu yararı görmediğim için ret vereceğim' dedim. Ve sanıyorum meclis başkanım da hatırlar. 15 dakika sonra gündem çekildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mayıs ayına getirildi, komisyona havale edildi. Haziran ayına geldi. Özgür Öz arkadaşım bana destek verdi. Hatta destek verirken de bir espri yaptım. Dedim ki 'Özgür sen çok gençsin, siyasi ikbalin var. Ben siyasi ikbalimi de ayaklar altına alarak, özelinde Beşiktaş'ın genelinde de İstanbul'un tek taş pırlanta olan bu yerin satılmasına karşı çıkacağım. Başarılı olabilirim ya da olamam.' Sonuçta yüce adalet, yargı, istinafı da buna dahil, bizi haklı buldu. Burada da sevgili grup başkan vekilime şunu söylemek istiyorum. 'Haklılığımızı yargı tescil etti. Sizlerin de tescil edilmesini istiyorum'. Çünkü halen disiplinde ihraç dosyamız beklemektedir" şeklinde konuştu.

"Adıyaman'daki her noktaya zamanında yetişmişler"

Meclis üyesi Mehmet Ali Tüy, "Adıyaman depreminde kendileri burada yoklar. Hemşerisi olmaktan gurur duyduğum Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyaman'daki her noktaya ama her noktaya zamanında yetişmiş. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamış bir Adıyamanlı olarak bunu gözlemlediğim için değerli hemşerim Abdurrahman Dursun'a ve Tevfik Göksu'ya teşekkür ederken tabii sayın başkan beni sıkıştırdı. Bir cümleyi unuttum. Yine alkışlayacaklar ama Türkiye'nin yüz yıllık siyasi tarihinde Kürt sorununa, ilk defa kabul edin ya da etmeyin ben öyle düşünüyorum. Başarılı olamadı. Sayın Tayyip Erdoğan ve partisi olmuştur. Kürtlere samimi olarak yaklaştı ama başarılı olamadı" dedi.

CHP DEM’lenme peşinde, Sözcü poster derdinde
CHP DEM’lenme peşinde, Sözcü poster derdinde

Medya

CHP DEM’lenme peşinde, Sözcü poster derdinde

Fatih Portakal CHP'ye isyan etti: Hiç utanmadınız mı? Yazıklar olsun!
Fatih Portakal CHP'ye isyan etti: Hiç utanmadınız mı? Yazıklar olsun!

Gündem

Fatih Portakal CHP'ye isyan etti: Hiç utanmadınız mı? Yazıklar olsun!

Zehir zemberek sözler! Gökhan Zan'dan bir tokat İP'e bir tokat CHP'ye
Zehir zemberek sözler! Gökhan Zan'dan bir tokat İP'e bir tokat CHP'ye

Gündem

Zehir zemberek sözler! Gökhan Zan'dan bir tokat İP'e bir tokat CHP'ye

Terör partisiyle ittifak yükleniyor! DEM’in sopası CHP’yi korkuttu!
Terör partisiyle ittifak yükleniyor! DEM’in sopası CHP’yi korkuttu!

Gündem

Terör partisiyle ittifak yükleniyor! DEM’in sopası CHP’yi korkuttu!

CHP Dallas gibi! Bayraklı'da kim kime dum duma
CHP Dallas gibi! Bayraklı'da kim kime dum duma

Gündem

CHP Dallas gibi! Bayraklı'da kim kime dum duma

Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

Siyaset

Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23