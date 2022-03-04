CHP'li Tuncay Özkan'a "Sen kimsin? Defol git!" diyen İyi Partili kim?

AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşen 6 partinin 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıya İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile CHP Milletvekili Tuncay Özkan arasında yaşanan "defol git" tartışması damga vurdu. Mahmut Övür de söz konusu tartışmayı köşesine taşıyarak "Bu fotoğrafta yer alan aktörlerin yarın hükümet olduklarını, Türkiye'nin Suriye, Doğu Akdeniz ve Ukrayna siyasetini yönettiklerini düşünün. Güven veriyorlar mı?" diye sordu. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"(...) Şu sorunun cevabı çok tartışılacak: 28 Şubat İttifakı partilerinin o "tarihi" toplantısından geriye ne kaldı?

İki şeyden söz ediliyor: Yeni tartışmalara yol açan uydurulmuş parlamenter sistemdeki boşluklar ve özel koruma kavgası...

Birincisi hiç şaşırtmadı, ama ikincisi herkesi şoke etti. Çünkü 6 partiyi bir arada tutmakla övünenler, salona girişte bile birbirlerine tahammül edemedi. Daha kapının önünde bir değil birden fazla "danışman" ve korumaların karıştığı kavga yaşandı.

Medyaya ilk CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanının, bir basın mensubunu tehdidi yansıdı.

Olayı bizzat yaşayan gazeteci Deniz Zeyrek anlattı: "Ne yazık ki altılı zirvede, istemeden bir CHP'li danışmanla muhatap olmak zorunda kaldım ve bu durumdan duyduğum rahatsızlığı kendisine yansıttım. Aman Allah'ım, beyefendi tam bir kabadayı çıktı.

'Sen kimsin' diye bağırmalar, yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip üstüme yürümeler... Sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler. Cürete bak!"

Zeyrek'e saldıran koruma aslında ses şirketinin sahibi Nafer'in korumaları.

Siyaset kulislerine yansıyan ikinci olay daha da vahimdi. Olay, İP'in grup başkanvekillerinden Müsavat Dervişoğlu'nun salona korumalarıyla girmesiyle başladı ve tam bir ağız dalaşına dönüştü. İzleyenlerin anlattığına göre bu kargaşaya Kılıçdaroğlu'nun medya danışmanı Tuncay Özkan müdahale edince İP'li Dervişoğlu'nun tepkisi çok sert oldu:

"Sen kimsin? Sen benim muhatabım değilsin, defol git..."

Bu fotoğrafta yer alan aktörlerin yarın hükümet olduklarını, Türkiye'nin Suriye, Doğu Akdeniz ve Ukrayna siyasetini yönettiklerini düşünün. Güven veriyorlar mı?"