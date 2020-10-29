CHP'li Tunç Soyer'in eşinden skandal Charlie Hebdo paylaşımı!

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden karikatürleri yayınlayan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya destek verdiği ortaya çıktı.

Neptün Soyer'in; sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından Charlie Hebdo'ya destek için derginin Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden sayısı ile çekilmiş fotoğrafını paylaştığı bildirildi.

Neptün Soyer'in, yaklaşık üç yıl önce paylaştığı fotoğrafı bugün sildiği öğrenildi.

Cumhuriyet yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hapis cezasına çarptırılmıştı

Sabah'ın haberine göre, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi; Charlie Hebdo dergisinin Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatürünü köşelerinde yayımlayan Cumhuriyet paçavrası yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'yı, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; yerel mahkemenin kararının onanması yönünde mütalaada bulundu.

Başsavcılık; İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Karan ve Çetinkaya hakkında verilen ikişer yıl hapis cezası hükmünün onanması için Yargıtay 8. Daire'sine mütalaada bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütaalasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanıklar müdafilerinin suçun usul ve esas yönünden ve ayrıca sübutuna ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine.."

Yargıtay 8. Dairesi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütaalası yönünde karar vermesi halinde hapis cezaları kesinleşecek.

Ne olmuştu?

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi; sanıklar Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan'ın, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan, suçun işlenme şekli, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önemi ve değeri, meydana gelen tehlikenin ağırlığı ve kasta dayalı kusurların ağırlığına göre, 3 yıl hapisle cezalandırılması yönünde hüküm vermişti.

Sanıkların, atılı suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmelerine rağmen bu fiili işledikleri için "olası kast" mevcut olduğuna hükmeden mahkeme, cezada 1/3 oranında indirim yaparak sanıkların cezasını ikişer yıla indirdi.

Ertelemeye gidilmedi

Mahkeme; sanıklara verilen cezayı, "yargılama sürecinde pişmanlık göstermeyen açıklamaları sonucunda tekrar suç işlemeyecekleri yolunda olumlu bir kanaat oluşmadığı" gerekçesi ile ertelemedi.